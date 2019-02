Βρέθηκε το μοιραίο αεροπλάνο, θεωρούνται νεκροί ο Σάλα και ο πιλότος (vid)

Θλίψη, αφού βρέθηκαν τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Εμιλιάνο Σάλα και ο πιλότος Ντέιβιντ Ιμποτσον. Δυστυχώς, οι δυο άνδρες θεωρούνται νεκροί, όπως ανακοίνωσε και ο υπεύθυνος των ερευνών, David Mearns. Πριν λίγη ώρα, το Sky News είχε μεταδώσει την θλιβερή είδηση, κάτι που είχε επιβεβαιωθεί και από τους υπεύθυνους της έρευνας του μοιραίου «Piper Malibu». Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κοντά στα νησιά της Μάγχης στις 22 Ιανουαρίου και η ειδική ομάδα με δυο σκάφη είχε μειώσει την περιοχή αναζήτησης σε μόλις τέσσερα τετραγωνικά μίλια. Το πρωί της Δευτέρας θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση των αρχών, ενώ έπειτα θα αρχίσουν και οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Shipwreck hunter David Mearns says that his crew have found the plane carrying missing Cardiff City player Emiliano Sala

Read more on this breaking story: https://t.co/tkLs5NGsRh pic.twitter.com/WZOCeNwOqX

— Sky News (@SkyNews) February 3, 2019