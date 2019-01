Ο Μπιέλσα παραδέχεται με μοναδικό τρόπο ότι έστειλε κατάσκοπο στην Ντέρμπι (vid)

Η Λιντς καλπάζει ως πρωτοπόρος στην Championship και την Παρασκευή το βράδυ υποδεχόταν την 6η Ντέρμπι στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα η φιλοξενούμενη έβγαλε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας ότι άνθρωπος της Λιντς κατασκόπευε την προπόνησή της. Για το θέμα έσπευσε πριν το ματς να τοποθετηθεί ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο προπονητής των Παγωνιών πήρε πάνω του την ευθύνη, αλλά το έκανε με τον δικό του... τρελά ειλικρινή τρόπο.

«Η διοίκηση δεν γνώριζε κάτι. Είμαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος γι' αυτό. Εφόσον ο Φρανκ Λάμπαρντ και η Ντέρμπι θεωρούν ότι δεν τήρησα το fair play, οφείλω να απολογηθώ. Δίχως βέβαια να θεωρώ ότι έκανα κάτι παράνομο. Το έκανα συνέχεια με την Αργεντινή στα προκριματικά του Μουντιάλ και δεν υπήρχε πρόβλημα. Εμένα μου φαίνεται κάτι φυσιολογικό».

WATCH: Marcelo Bielsa admits he was behind #LUFC spy-gate and that he has been using similar tactics for year.

