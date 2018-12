Ο Μουρίνιο τρόμαξε πιτσιρικά με... κλωτσιά και μετά του ζήτησε συγγνώμη (vid)

Ο κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» έβγαλε όλο τον εκνευρισμό του στο κάγκελο δίπλα από τον πάγκο του όταν κάτι δεν του άρεσε καθόλου στην εξέλιξη του ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ».

Μόλις αντιλήφθηκε ότι ένα πιτσιρίκι είχε τρομάξει που τον είδε να ξεσπά, εκείνος χαμογέλασε και σηκώθηκε ξανά για να του δώσει το χέρι και να τον κάνει να χαρεί...

Πάλι γκάφα, Ζοσέ, αλλά τουλάχιστον έφτιαξες τη νύχτα του μικρού...

Jose apologising to a young United fan after kicking a wall, during last nights 2-2 draw won't get old pic.twitter.com/SdTyhswmj5

