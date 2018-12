Ντροπιαστικό σκηνικό στο Emirates, όπου οπαδός της Τότεναμ πέταξε μπανάνα στον Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ στη διάρκεια του πανηγυρισμού. Οι αρχές κινήθηκαν άμεσαν, τον «έπιασαν» από την κάμερα του γηπέδου και τον συνέλαβαν.

A Tottenham fan has been arrested after a banana skin was thrown at Pierre-Emerick Aubameyang today pic.twitter.com/b6coR6lgBs

— The Sun - Arsenal (@SunArsenal) December 2, 2018