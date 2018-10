Ένα λουλούδι κι ένα κασκόλ αφήνουν μαζί με την ελπίδα, οι οπαδοί της Λέστερ... (pics & vid)

Αν και απογειώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, το ελικόπτερο άρχισε να παρουσιάζει βλάβη μόλις πέρασε τα όρια του γηπέδου και έπεσε στο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να μη μείνει πλέον τίποτα...

Σύμφωνα με τα βρετανικά ρεπορτάζ, επέβαιναν σε αυτό πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, η κόρη του, δυο πιλότοι κι ένας ακόμα που δεν έχει ταυτοποιηθεί...

Περιμένοντας οτιδήποτε νεότερο, αφού ουδείς πέρα από τους ανθρώπους του κλαμπ, γνωρίζει τι έχει συμβεί, εκατοντάδες οπαδοί έχουν βρεθεί από το πρωί στο King Power Stadium και εναποθέτουν μια φανέλα, ένα κασκόλ, ένα λουλούδι και πολλές προσευχές...

Flowers, football scarves and jerseys have been laid outside Leicester City's King Power Stadium following a helicopter crash yesterday evening https://t.co/YFe5CL6Eg4 pic.twitter.com/xUabhKQyLJ

— ITV News (@itvnews) October 28, 2018