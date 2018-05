Στην εντατική ο Σερ Αλεξ

Ο Σερ Αλεξ δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή του, αφού υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ παραπονιόταν τις τελευταίες ημέρες για την υγεία του και την Παρασκευή κρίθηκε εσπευσμένη η διακομιδή του στο νοσοκομείο. «Ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση το Σάββατο για την αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Η επέμβαση πήγε πολύ καλά, αλλά χρειάζεται η παραμονή του στην εντατική για να αναρρώσει» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο γιος του, Ντάρεν Φέργκιουσον, μάνατζερ της Ντονκάστερ έχασε τον σημερινό αγώνα της ομάδας του με τη Γουίγκαν για να παραμείνει στο πλευρό του Σερ Αλεξ. Η οικογένεια του Φέργκιουσον μέσω της Μάντσεστερ ζήτησε ιδιωτικότητα. Ο αρχηγός της Μάντσεστερ, Μάικλ Κάρικ τόνισε: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Μείνε δυνατός boss»

BREAKING: Sir Alex Ferguson is in a serious condition in hospital and will have surgery later tonight. More on #SSN . https://t.co/bJOzsao8rC

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018