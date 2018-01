Παρακολουθήστε το video με το εντυπωσιακό γκολ των Λονδρέζων. Ο Λακαζέτ βρήκε δίχτυα στην Premier League για πρώτη φορά από τις 2 Δεκεμβρίου.

Lacazette finishes off a brilliant move from Arsenal. 4-0 pic.twitter.com/7Kv2vuGiZs

Arsenal have now scored 500 Premier League goals with French players.

Alexandre Lacazette scoring the 500th. pic.twitter.com/riBdD0Puu8

— Squawka Football (@Squawka) January 20, 2018