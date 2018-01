Στην Τσέλσι έως το 2022 ο Κρίστενσεν

Επέστρεψε το καλοκαίρι από διετή δανεισμό στην Γκλάντμπαχ και τα έχει πάει τέλεια. Ο Αντρέας Κρίστενσεν βρέθηκε ξαφνικά βασικός στην άμυνα της Τσέλσι και έχει ήδη μετρήσει 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό είχε και την ευχάριστη συνέπεια της επέκτασης του συμβολαίου του, το οποίο θα κρατήσει τον 21χρονο Δανό σέντερ μπακ στο Λονδίνο έως και το 2022.

Andreas Christensen has today signed a new four-and-a-half-year contract with the Blues!

Full story https://t.co/0UT79M6P3b pic.twitter.com/tA7Wxeu38P

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2018