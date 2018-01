Ανακοίνωσε Μαυροπάνο η Αρσεναλ! (pics)

Ηταν αναμενόμενο, τώρα είναι και επίσημο! Η Αρσεναλ παρουσίασε στην ιστοσελίδα της τον 20χρονο Ελληνα σέντερ μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννενα αντί 2,1 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε το gazzetta.gr.

Μια μεταγραφή Έλληνα ταλαντούχου ποδοσφαιριστή που προκάλεσε... σεισμό στο Νησί και τώρα απομένει να φανεί εάν ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα πάρει άμεσα τις ευκαιρίες του στους Gunners ή θα δοθεί δανεικός.



Μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του, η Αρσεναλ ανέβασε κάτι σαν scout report για τα κατορθώματά του, προσπαθώντας να δώσει στους οπαδούς της μία πρώτη ιδέα για τον άγνωστο σε αυτούς Ελληνα αμυντικό.

Στο κείμενο με τίτλο: «Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για τον Μαυροπάνο», αφού γίνεται μία αναφορά στην μέχρι τώρα πορεία του, οι Gunners προκρίνουν ουσιαστικά ως σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ότι: «Είναι γνωστός για την ικανότητα του να είναι νικητής στις εναέριες μονομαχίες», τον αναφέρει ως «φυσικό ηγέτη» και εξηγεί ότι: «με τα προσόντα του θα αντεπεξέλθει στις φυσικές απαιτήσεις της Premier League».

Δείτε ΕΔΩ το εκπληκτικό video που δημιουργήθηκε λίγο μετά τη μεταγραφή του!

Welcome to Arsenal, Konstantinos https://t.co/riLPiqxyX4

This is well worth a read https://t.co/5cLOgbDL5S

— Arsenal FC (@Arsenal) January 4, 2018