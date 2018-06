Ο Αχιλλέας επέλεξε Νιγηρία (vid)

Η Νιγηρία ήταν η επιλογή του Αχιλλέα, που από το ξεκίνημα του Mundial κάνει προβλέψεις στην Αγία Πετρούπολη. Ο Αχιλλέας κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα τους Αφρικανούς και στην Αργεντινή και έστειλε την ομάδα του Ρορ στην επόμενη φάση. Μέχρι στιγμής έχει προβλέψει σωστά τις νίκες του Ιράν επί του Μαρόκου, της Ρωσίας επί της Αιγύπτου και της Βραζιλίας επί της Κόστα Ρίκα. Πέρυσι, είχε μεγάλη επιτυχία στις προβλέψεις του για το Κύπελλο Συνομοσπονδιών.

Place your bets! Achilles the cat predicts Nigeria to knock Argentina out of the World Cup. pic.twitter.com/ZaHVURkyqA

— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2018