Η Γερμανία έψαχνε με κάθε τρόπο το γκολ της ανατροπής στο ματς με την Σουηδία και παρότι βρέθηκε να παίζει με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά ο Κρόος ήρθε να τη λυτρώσει, κάνοντας το τελικό 2-1 με γκολάρα στο 95’. Αυτό το τέρμα, μάλιστα, είναι το πιο... αργό (εξαιρούνται οι παρατάσεις) στην ιστορία των Mundial.

TONY KROOS FOR THE WIN OH MY GOODNESS pic.twitter.com/8IkjMpBldV

