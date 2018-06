Προπονήθηκε ο Σαλάχ (pics)

H Aίγυπτος κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ την Παρασκευή (15/06 15:00) με την Ουρουγουάη.

Κι όπως φαίνεται ο ηγέτης της Μοχάμεντ Σαλάχ θα είναι «παρών». Ο «Φαραώ» πήρε μέρος στην προπόνηση της Τετάρτης (13/6) και τα χαμόγελα στο πρόσωπο του Κούπερ αλλά κι ενός ολόκληρου έθνους επέστρεψε για τα καλά.

Θυμίζουμε πως ο Σέρχιο Ράμος τον τραυμάτισε στον τελικό του Champions League στον ώμο, πρόβλημα που όλα δείχνουν ότι αποτελεί παρελθόν.

Mohamed Salah participating in training with the Egyptian squad. Happy days. pic.twitter.com/fU4oKlLvAi

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 13, 2018