Ο Κέιν αρχηγός της Αγγλίας

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποκάλυψε πως ο αστέρας της Τότεναμ θα είναι ο αρχηγός των «λιονταριών» στο Μουντιάλ που έρχεται.

Μεταξύ άλλων είπε ο εκλέκτορας της Αγγλίας: «Ο Χάρι διαθέτει εξαιρετικά προσωπικά χαρίσματα. Είναι απόλυτος επαγγελματίας και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός αρχηγού είναι να θέτει τα καθημερινά στάνταρτς. Ο Χάρι θα χρειαστεί την στήριξη και των υπόλοιπων ηγετών που βρίσκονται γύρω του. Πιστεύω ότι είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση».

Λογική η εν λόγω επιλογή πάντως μιας κι ι ο Κέιν την χρονιά που μας πέρασε σε συλλογικό επίπεδο μέτρησε με 41 τέρματα σε 48 συμμετοχές.

O Kέιν έγραψε στο twitter του:

«Μια πολύ περήφανη μέρα. Σημαίνει πολλά να είσαι ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας. θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε οικογένεια, φίλους και φιλάθλους που με υποστηρίζουν».

A very proud day. It means a lot to me to be named @England captain. A massive thanks to family, friends and fans who have supported me through thick and thin. #EnglandCaptain #ThreeLions pic.twitter.com/afncNkoVnd

— Harry Kane (@HKane) May 22, 2018