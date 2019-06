Μπαρτσελόνα και Μέσι στο cover του PES - Pro Evolution 2020 (pic)

Πέρσι, όταν αγόραζες το παιχνίδι, έβλεπες στο εξώφυλλό του τον Φελίπε Κουτίνιο. Η επόμενη αγορά που θα κάνεις όμως, θα έχει στο cover τον Λιονέλ Μέσι. Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε τη συμφωνία της με την KONAMI και θα συνεχίσει να εμφανίζεται στο PES - Pro Evolution και για την έκδοση του 2020. Η διαφορά φυσικά είναι ο Μέσι, αλλά και ο Ροναλντίνιο που θα εμφανίζεται αντίστοιχα στη legend edition. Το video game αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου.

BREAKING @FCBarcelona renews agreement with @Konami, with Messi appear on the cover of the new edition of eFootball #PES2020

@officialpes

Full story: https://t.co/WSKdQ26PXp

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 11, 2019