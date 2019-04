Απαρηγόρητος για το χαμένο πέναλτι ο Καθόρλα (vid)

Ο Ισπανός χαφ που φέτος αποδεικνύει ότι όσοι δεν τον πίστεψαν έκαναν μεγάλο λάθος και έχει... εκθέσει ανεπανόρθωτα με τη θέληση και την ψυχική του δύναμη όλους εκείνους τους γιατρούς που του έλεγαν πως θα είναι τυχερός αν καταφέρει να περπατήσει ξανά κανονικά, είχε την ευκαιρία να χαρίσει στη Βιγιαρεάλ έναν βαθμό απέναντι στη Μπέτις.

Στα τελευταία λεπτά του Κυριακάτικου ματς, έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα, όμως νικήθηκε από τον Πάου Λόπεθ με αποτέλεσμα το «κίτρινο υποβρύχιο» να ηττηθεί με σκορ 2-1 και να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη.

Ο Σάντι, λίγο αργότερα στ' αποδυτήρια, ήταν συνεχώς με σκυμμένο το κεφάλι...

Santi Cazorla looking devastated after his late missed penalty for Villarreal v Real Betis

Villarreal lost 2-1 and are in La Liga’s relegation zone.

(H/T @javimatagil)pic.twitter.com/uWL9OJX83W

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 7, 2019