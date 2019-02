Αναλύοντας τα 50 χατ-τρικ του Μέσι (pic & vids)

Το ματς του Σαββάτου απέναντι στη Σεβίλλη (4-2) στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», ήταν ακόμα μια μεγάλη ποδοσφαιρική παράσταση από τον Λιονέλ Μέσι.

Αν και οι Ανδαλουσιανοί βρέθηκαν δύο φορές μπροστά στο σκορ απέναντι στους «μπλαουγκράνα», ο Μέσι με χατ-τρικ (εναέριο αριστερό βολέ που θύμισε... Ζιντάν, δεξί σουτ που σε κάνει ν' απορείς για το "κακό" του πόδι και πλασέ με "τσιμπηματάκι" πάνω από τον τερματοφύλακα) και μια ασίστ προς τον Λουίς Σουάρες το πήρε προσωπικά και οδήγησε την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε σε μια πολύ σημαντική νίκη.

Με όσα κάνει, αποδεικνύει πως μέχρι να βάλουν τέλος μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην καριέρα τους, θα είναι και οι δύο σκέτη απόλαυση.

Ο Αργεντινός, έφτασε στα 50 χατ-τρικ καριέρας, εκ των οποίων τα 44 έχουν επιτευχθεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα 6 με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Μάλιστα, με την «αλμπισελέστε» κάθε φορά που σκόραρε τρεις φορές σε ματς, το έκανε με διαφορετικούς αντιπάλους, έχοντας «πληγώσει» τις Βραζιλία, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα, Αϊτή, Παναμά και Ελβετία.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο G.O.A.T. Έχει πετύχει τα περισσότερα χατ-τρικ απέναντι στη Βαλένθια (4), ενώ από τρεις φορές έχει σκοράρει σε 3 διαφορετικά ματς απέναντι στις Σεβίλλη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Εσπανιόλ και Οσασούνα. Από δύο φορές τον έχουν δει να φτάνει σε τρία γκολ οι Γρανάδα, Μάλαγα, Ράγιο Βαγιεκάνο, Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβάντε.

Τα περισσότερα (32) τα έχει σημειώσει σε επίπεδο πρωταθλήματος, ενώ αμέσως μετά, έχει να επιδείξει 8 χατ-τρικ στο Champions League (!) και 3 στο Κύπελλο Ισπανίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε κάνει την αρχή όταν διέλυσε την Άρσεναλ μόνος του (με τέσσερα τέρματα), τον Απρίλη του 2010 στο «Καμπ Νόου», ενώ το πιο πρόσφατο ήταν σε εύκολη νίκη επί της Αϊντχόφεν, πάλι στη Βαρκελώνη, τον Σεπτέμβρη του 2018 για τη φάση των ομίλων της φετινής διοργάνωσης.

Δύο από τα 8 χατ-τρικ του στο Champions League έχουν καταγραφεί σε νοκ-άουτ φάση, ωστόσο, σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ξεπέρασε τα τρία γκολ! Η μια ήταν στο προαναφερθέν παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες» στα προημιτελικά του 2010, ενώ, σκόραρε πέντε φορές (!) στο 7-1 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στους «16» της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012.

Έχει καταφέρει να πετύχει και back-to-back χατ-τρικ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στους ομίλους της χρονιάς 2016-2017, «εκτελώντας» πρώτα τη Σέλτικ στην πρεμιέρα των γκρουπ (7-0) κι έπειτα τη Μάντσεστερ Σίτι (4-0) στην 3η αγωνιστική, έχοντας απουσιάσει από το ματς στο ενδιάμεσο κόντρα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Τα περισσότερα χατ-τρικ, τα έχει σημειώσει στο ημερολογιακό έτος 2012, όταν το είχε κάνει 7 φορές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλες 2 με την Αργεντινή, ωστόσο, το καλοκαίρι εκείνου του έτους, είχε πανηγυρίσει μονάχα το Copa del Rey! Από 6 χατ-τρικ είχε είχε το 2010 και το 2011 (μόνο με τον καταλανικό σύλλογο), όπως επίσης και το 2016 με 5+1 με τους «μπλαουγκράνα» και την εθνική ομάδα.

Τα χατ-τρικ, αυτά, ξεκίνησαν από το ισόπαλο 3-3 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη LaLiga, την 10η Μαρτίου του 2007, με τα τρία τέρματα να είναι η επίδοση του Αργεντινού σε 44 διαφορετικά παιχνίδια, έχοντας και έξι ματς που ο λογαριασμός... έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.

Έχει σκοράρει 4 φορές σε 5 ξεχωριστές αναμετρήσεις, ενώ υπήρξε και το ματς με τις «ασπιρίνες» στο Champions League που είχε φτάσει στα 5 γκολ (υπολογίζεται κανονικά στα χατ-τρικ του κι ας ξεπεράστηκε).

Συνολικά έχει φτάσει στα 157 τέρματα στις περιπτώσεις που έχει σκοράρει 3+ φορές είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε τέτοιο εθνικών ομάδων, με απολογισμό 49 νίκες και μονάχα μια ισοπαλία. Αυτή του 2007 απέναντι στη Ρεάλ, στο πρώτο του... τριπλό «χτύπημα».

.@LaLiga: “Messi has now scored at least 25 goals in the last TEN seasons;

2009/10 - 34

2010/11 - 31

2011/12 - 50

2012/13 - 46

2013/14 - 28

2014/15 - 43

2015/16 - 26

2016/17 - 37

2017/18 - 34

2018/19 - 25.” pic.twitter.com/dNrjYR7lfn

— Quotes on Messi (@MessiQuote) February 24, 2019