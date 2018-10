Πλημμύρισε το «Καμπ Νόου» (pic)

Η Βαρκελώνη βρέθηκε τις τελευταίες ώρες στο έλεος των βροχοπτώσεων και δεν τη γλίτωσε ούτε το «Καμπ Νόου». Τα νερά βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν μέχρι το τούνελ που οδηγεί στα αποδυτήρια και για λόγους ασφαλείας ακυρώθηκαν οι ξεναγήσεις στο στάδιο. Ο αγωνιστικός χώρος, πάντως, δεν είχε κανένα θέμα, καθώς διαθέτει αποστραγγιστική εγκατάσταση.

Camp Nou suffered some flooding from heavy rain in Barcelona on Tuesday morning. The water landed inside the stadium, including the area leading to pitch and the tunnel, which was the most affected area. [sport] pic.twitter.com/D0gEV7vMwI

— Barça Centre (@barcacentre) October 9, 2018