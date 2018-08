Μετά τον Μέσι ο... Σέρχιο Ράμος! (pic)

Στο 39' του ματς με την Χιρόνα, ο Σέρχιο Ράμος έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Έκανε το 1-1 και μ' αυτόν τον τρόπο βρήκε δίχτυα για 15η διαδοχική σεζόν.

Κάτι τέτοιο έχει πετύχει ΜΟΝΟ ο Λιονέλ Μέσι κι έτσι ο αρχηγός της «βασίλισσας» θα κάνει παρέα στον Αργεντινό σούπερ σταρ από 'δω και στο εξής.

Sergio Ramos is the 2nd player in #LaLiga history to score in 15 consecutive seasons, joining Lionel Messi.

.@realmadrid converted 2 penalties in the game and now has the most PKs awarded in the last 5 La Liga seasons (42) surpassing Barcelona (40). pic.twitter.com/WlF8uaBXo5

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 26, 2018