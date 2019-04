Πολυτιμότερος στο ματς με Αστέρα ο Πασχαλάκης

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει σχετικά: «Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα και με τη λευκή ισοπαλία τσέκαρε το εισιτήριο για τον τρίτο συνεχόμενο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Δικέφαλος δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, αλλά άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Κομβικός ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης . Ο The Goldkeeper ήταν εκεί όταν η ομάδα τον χρειάστηκε, πραγματοποίησε μερικές εντυπωσιακές επεμβάσεις και κατάφερε να έχει ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα ακόμα παιχνίδι τη φετινή σεζόν.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης οΠασχαλάκης συγκέντρωσε το ηγεμονικό 66,41% και κατέκτησε το βραβείο.

Δεύτερος ήρθε ο Εβγέν Σάκχοφ. Ο Ουκρανός βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Μετά τα δύο γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα, ήταν εξαιρετικός και στην Τρίπολη και συνέβαλε τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση».