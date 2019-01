Δείτε πιο κάτω το τιτίβσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Σα...

Όλα είναι αποτέλεσμα εξάσκησης! / Everything is an outcome of practice! #olympiacos #training #JoseSa #PracticeMakesPerfect @josesaoficial pic.twitter.com/ImwtSocQXI

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 9, 2019