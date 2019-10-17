Futsal Super League: Τα γκολ της 4ης αγωνιστικής (video)

To video με τις... ζωγραφιές στο ποδόσφαιρο σάλας:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
MILANO -
CSKA MOSCOW -vs
BC KHIMKI -
FENERBAHCE BEKO -vs
KIROLBET BASKONIA -
MACCABI TEL AVIV -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 102vs
PAU-LACQ-ORTHEZ 82
ΤΕΛΙΚΟ
RATIOPHARM ULM 67vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 72vs
DIAGORAS DRIOPIDEON 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 64vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 70
ZALGIRIS KAUNAS -vs
REAL MADRID -
CSKA MOSCOW -vs
BC KHIMKI -
FENERBAHCE BEKO -vs
KIROLBET BASKONIA -
MACCABI TEL AVIV -vs
CRVENA ZVEZDA -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
MILANO -
BAYERN MUNCHEN -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 110vs
DETROIT PISTONS 116
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 119vs
MEMPHIS GRIZZLIES 124
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 96vs
ATLANTA HAWKS 100
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 114vs
SAN ANTONIO SPURS 128
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 118vs
PORTLAND 126
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 126vs
GOLDEN STATE 93
Όλα τα γκολ και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην 4η αγωνιστική της Futsal Super League
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