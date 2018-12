Ο ορισμός του... αλήτικου γκολ σε 5x5! (vid)

Enfim o último episódio da temporada da #tangosquadsp Corre lá no Instagram @adidasbrasil e no canal do YouTube @gingastreet que está fera demais! E se não assistiu os episódios anteriores da uma conferida! Link - https://youtu.be/IFTSiFNJvl0 #adidasbrasil #fazoteu #criadocomadidas

A post shared by Arnon Cassemiro (@arnonc96) on Dec 23, 2018 at 10:39am PST