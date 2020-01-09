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Ράκιτιτς: «Ο αδερφός μου, ο Μάριν...» (pic)

Ράκιτιτς: «Ο αδερφός μου, ο Μάριν...» (pic)

Ράκιτιτς: «Ο αδερφός μου, ο Μάριν...» (pic)

Ο Μάριν συναντήθηκε με τον Ράκιτιτς στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας όπου βρίσκεται η Μπαρτσελόνα συμμετέχοντας στο φάιναλ φορ του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Μάρκο Μάριν, βρήκε την ευκαιρία και πήγε να χαιρετήσει τον Ράκιτιτς (με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι), ο οποίος έκανε το εξής σχόλιο: «Ο αδερφός μου με επισκέφθηκε για λίγο».

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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