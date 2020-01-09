Ράκιτιτς: «Ο αδερφός μου, ο Μάριν...» (pic)

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Μάρκο Μάριν, βρήκε την ευκαιρία και πήγε να χαιρετήσει τον Ράκιτιτς (με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι), ο οποίος έκανε το εξής σχόλιο: «Ο αδερφός μου με επισκέφθηκε για λίγο».
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
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ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 123vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 108vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 106vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 98vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 107
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
LIVE
ΤΒΕΝΤΕ 0vs
EXCELSIOR MOUSCRON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ ΙΙ 1vs
ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEGIONARY DNIPRO 1vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 0vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝ ΧAΑΓΚ 2vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
ΣΒΙΚAΟΥ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ -
Ο Μάριν συναντήθηκε με τον Ράκιτιτς στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας όπου βρίσκεται η Μπαρτσελόνα συμμετέχοντας στο φάιναλ φορ του Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Μάρκο Μάριν, βρήκε την ευκαιρία και πήγε να χαιρετήσει τον Ράκιτιτς (με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι), ο οποίος έκανε το εξής σχόλιο: «Ο αδερφός μου με επισκέφθηκε για λίγο».