Χρυσή Μπάλα: Έφτασαν στο Παρίσι Μέσι και Βαν Ντάικ (vids)

Η ώρα για τον μεγάλο νικητή της Χρυσής Μπάλας για το 2019 πλησιάζει και ένας ένας τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δίνουν το «παρών» στην τελετή απονομής.

Από αυτή, δεν θα μπορούσε να λείπει και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση, ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατέφτασε παρουσία της συζύγου του αλλά και των επίσης συμπεριλαμβανομένων στην τελική 30αδα συμπαικτών του, Αντουάν Γκριεζμάν (18ος) και Φρένκι Ντε Γιονγκ (11ος).

Λίγα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του έτερου φαβορί, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να παρουσιαστεί, μαζί με την σύντροφο του.

MESSI, MESSI, MESSI...

Look who's here, ready to walk on the red carpet! #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019