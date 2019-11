Οπαδοί Μάλμε σε Ιμπραΐμοβιτς: «Ιούδα!» (pic)

Οι φίλοι της Μάλμε δεν μπορούν με τίποτα να χωνέψουν την εμπλοκή του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με την Χάμαρμπι. Ο πρώην άσσος των «γαλάζιων» που πρόσφατα ανακοίνωσε την εξαγορά του 25% των μετοχών της αντίπαλης ομάδας, είναι πλέον «κόκκινο πανί», καθώς μετά την χθεσινή φωτιά που έβαλαν φίλαθλοι της Μάλμε στο άγαλμα που μόλις πέρσι είχαν φτιάξει προς τιμήν του, «χτύπησαν» και το σπίτι του!

Συγκεκριμένα, εξαγρωμένοι φίλοι της ομάδας έγραψαν «Ιούδα» στην πόρτα του.

Ο πρώην παίκτης της Μάλμε, Πόντους Γιάνσον όταν ρωτήθηκε για την κίνηση του Ζλάταν είπε: «Για 'μένα ο Ζλάταν ήταν πρότυπο όσο ήμουν μικρός. Τώρα έχασε μεγάλο κομμάτι του σεβασμού που απολάμβανε. Μπορώ να καταλάβω ότι είναι επιχειρήσεις, αλλά δεν έπρεπε να λέει ό, τι είπε για την Χάμαρμπι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι επιστήμονας για να αντιληφθείς την απογοήτευση».



Zlatan Ibrahimovic labelled 'Judas' as house vandalised and Malmo statue set on fire https://t.co/FUNpuDG7pP pic.twitter.com/Tx4qUrGDpt

— Football Headlines (@foothlines) November 28, 2019