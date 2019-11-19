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Κόκε: Το βίντεο με την σύλληψή του!

Κόκε: Το βίντεο με την σύλληψή του!

Κόκε: Το βίντεο με την σύλληψή του!

Στην Ισπανία ήδη είδαν το φως της δημοσιότητας τα βίντεο από την σύλληψη του Σέρχιο Κόκε, ο οποίος κρατείται από τις ισπανικές Αρχές μαζί με τον αδερφό του για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Κόκε, ο οποίος πλέον εδώ και μερικές ώρες βρίσκεται στα χέρια της ισπανικής Αστυνομίας, είναι ο φερόμενος εγκέφαλος μεγάλης σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο με την σύλληψη του άλλοτε παίκτη του Άρη.

 

 

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