Ο Κόκε, ο οποίος πλέον εδώ και μερικές ώρες βρίσκεται στα χέρια της ισπανικής Αστυνομίας, είναι ο φερόμενος εγκέφαλος μεγάλης σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο με την σύλληψη του άλλοτε παίκτη του Άρη.
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
LIVE
GALATASARAY 9vs
UNICAJA 19
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIVE
VEF RIGA 26vs
IBEROSTAR TENERIFE 14
LIVE
BANDIRMA B.I.K. 18vs
ANWIL WLOCLAWEK 18
LIVE
ΑΕΚ 18vs
RASTA VECHTA 18
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
DIJON -vs
BONN -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
LIVE
MARIBOR 3vs
STURM GRAZ II 1
GONSENHEIM -vs
VFB BODENHEIM 1909 -
HERTHA WIESBACH -vs
ELVERSBERG II -
FSV FRANKFURT -vs
SV DARMSTADT 98 -
UNION GUIMAR II -vs
BUZANADA -
Στην Ισπανία ήδη είδαν το φως της δημοσιότητας τα βίντεο από την σύλληψη του Σέρχιο Κόκε, ο οποίος κρατείται από τις ισπανικές Αρχές μαζί με τον αδερφό του για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.
Ο Κόκε, ο οποίος πλέον εδώ και μερικές ώρες βρίσκεται στα χέρια της ισπανικής Αστυνομίας, είναι ο φερόμενος εγκέφαλος μεγάλης σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο με την σύλληψη του άλλοτε παίκτη του Άρη.