Μπέντνερ: Προκαλεί... θλίψη η πρώτη του προπόνηση στην Κοπεγχάγη (vid)

Ο Νίκλας Μπέντνερ βρήκε ευκαιρία και επέστρεψε στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε, έχοντας απασχολήσει περισσότερο με την εξωγηπεδική του συμπεριφορά και την πολύ λανθασμένη νοοτροπία του τα τελευταία χρόνια παρά με τα όσα έκανε στο γήπεδο.

Στην πρώτη του προπόνηση με τη φόρμα της Κοπεγχάγης, τα έκανε... μαντάρα, αφού ήταν θλιβερός στην άσκηση με τα τελειώματα.

Δείτε και θα καταλάβετε...

FC Copenhagen signed Lord Nicklas Bendtner yesterday and he trained with them for the first time. Just watch the highlights from his first training session with the club. This is amazing pic.twitter.com/8r0n2bZb7v

— FutbolBible (@FutbolBible) September 4, 2019