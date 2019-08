Μετά την Γαλατάσαραϊ και η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κώστα Μήτρογλου, ο οποίος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα αγωνίζεται στην Ολλανδία. Η PSV, μάλιστα, το ένα με ένα video και τον υποδέχθηκε ως... Mitrogoool. Μπορείτε εδώ να δείτε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

