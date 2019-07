Ο 24χρονος χαφ των «λιονταριών» της Λισαβόνας αγωνίστηκε απέναντι στις «νυχτερίδες», οι οποίες επιβλήθηκαν 2-1 στο «José Alvalade» και στη λήξη του αγώνα δάκρυζε συνεχώς, τόσο στον πάγκο όσο και αργότερα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι κινήσεις αυτές εξελήφθησαν ως... αποχαιρετισμός του ποδοσφαιριστή προς τον κόσμο της Σπόρτινγκ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει δώσει «μάχη» για να τον αποκτήσει έναντι 62 εκατ.λιρών...

VIDEO: Bruno Fernandes looks to be crying following Sporting’s friendly vs Valencia this evening. pic.twitter.com/EDjyu1Rdje

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) July 28, 2019