Ανακοίνωσε Κάργα η Λέφσκι Σόφιας (vid)

Ο 24χρονος Έλληνας αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών, πήρε τον αριθμό 19 για τη φανέλα του, φόρεσε τη νέα του εμφάνιση και πάτησε στο γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται πλέον από τη νέα σεζόν.

Έχοντας ξεχωρίσει στον ΠΑΣ στο φινάλε της σεζόν 2018-2019, αποχωρεί οριστικά από τη Ντιναμό Μπρεστ και θα είναι πλέον κάτοικος Σόφιας...

Δείτε το βίντεο της παρουσίασής του:

OFFICIAL: 24-year-old Greek defender Giannis Kargas has signed a 3-year contract with Levski Sofia. Kargas got No 19 pic.twitter.com/LyiKIkKXRy

