Οι «διαμαρτυρόμενοι», στο ηλιόλουστο «Άιμπροξ», πήραν κεφάλι στο σκορ από το 2ο λεπτό, όταν το γέμισμα του Ταβερνίερ από εκτέλεση φάουλ, πέρασε απ' όλα τα σώματα και κατέληξε στα δίχτυα του Μπέινς για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του μεγάλου ντέρμπι, το οποίο όμως δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον στο βαθμολογικό κομμάτι και ίσως αυτό βρισκόταν πολύ περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε, στο μυαλό των παικτών του Λένον.

Η Ρέιντζερς έφτασε στο 2-0 στο 62ο λεπτό, όταν από την κάθετη του Καμαρά, ο Ντεφό έκανε ωραία προσποίηση για ν' αφήσει τη μπάλα στον Άρφιλντ που τελείωσε υποδειγματικά τη φάση για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα του old firm .

Δοκάρι είχε ο Ντεφό στο 78' σε πολύ δυνατό σουτ στο οποίο παρενέβη με τα ακροδάχτυλα και ο Μπέινς στην εστία...

What a free-kick from Tavernier! Leaves the keeper no chance! #Rangers #RANCEL pic.twitter.com/XYAbkThdsp

— WATP.com (@WATP_com) May 12, 2019