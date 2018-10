Τερματοφύλακας έτρεξε στο ημίχρονο να πάρει το αυτοκίνητό του για να μην το σηκώσει ο γερανός! (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα καλύτερά του! Ακόμα κι αν αυτό συνέβη σε παιχνίδι απέναντι σε σύλλογο της Premier League.

Ο τερματοφύλακας της Dulwich Hamlet, Πρέστον Έντουαρντς, έκλεψε την παράσταση με αυτό που συνέβη, αφού αγχώθηκε μην του πάρει ο γερανός το αυτοκίνητο!

Από τα ηχεία του γηπέδου ακουγόταν πως ένα όχημα εμπόδιζε κι όταν διαβάστηκαν οι πινακίδες, ο Έντουαρντς κατάλαβε πως βρέθηκε σε μπελά. Αρχικά ενημέρωσε έναν οπαδό πίσω από την εστία του ώστε αυτός με τη σειρά του να μεταφέρει πως το αυτοκίνητο ήταν του τερματοφύλακα και θα έπρεπε να περιμένουν για να μετακινηθεί, με τον πορτιέρε να τρέχει στο ημίχρονο ώστε να το παρκάρει σε άλλο σημείο!

Δείτε το βίντεο:

This is hilarious!

Last night at Dulwich Hamlet v Crystal Palace the tannoy repeatedly notified the crowd of a car which was blocking someone in

...the car belonged to Dulwich Hamlet goalkeeper Preston Edwards who sprinted down the tunnel at half-time to move it pic.twitter.com/Xvmyc47svI

— Soccer AM (@SoccerAM) October 12, 2018