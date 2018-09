Στο Champions League μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν εντός, αλλά στο πρωτάθλημα η Μπενφίκα δεν έχει πρόβλημα κανένα. Όχι μόνο συνεχίζει αήττητη στην 5η αγωνιστική, μα με το 2-0 επί της Αβες έφτασε τις τέσσερις επιτυχίες και παρέμεινε μόνη στην κορυφή και στο +1 από την Πόρτο.

Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου (ξανά βασικός) είδε τον 18χρονο εξτρέμ Ζοάο Φέλιξ να κάνει ντεμπούτο με γκολ στο 1-0 (34’), ενώ ο Τσέρβι (62’) κλείδωσε το τρίποντο για την επόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ στον όμιλο.

Μπενφίκα (Ρουί Βιτόρια): Βλαχοδήμος, Αλμέιδα, Ζαρντέλ, Γκριμάλντο (82’ Αλεξ Σίλβα), Ρουμπέν Ντίας, Φέισα, Πίτσι, Γκάμπριελ, Σάλβιο (72’ Ζόνας), Ζοάο Φέλιξ (54’ Τσέρβι), Σεφέροβιτς.

He makes it look so easy for an 18 year old on his full debut!

João Felix (18) everyone!

@BenficaYouth pic.twitter.com/kdfiwySfH0

— SidelineScouted (@SidelineScouted) September 23, 2018