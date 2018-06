Αυτά είναι τα αστέρια που έλαμψαν φωτεινότερα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-18. Από τον Μο Σαλάχ των ρεκόρ, την ήρεμη δύναμη των γκολπόστ, Νταβίδ Ντε Χέα, μέχρι τον σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο. Oι κορυφαίοι του FIFA 2018 είναι εδώ, αν και από το βασικό σχήμα απουσιάζει ο Νεϊμάρ που έχασε το τελευταίο κομμάτι της σεζόν εξαιτίας τραυματισμού. Κάτα από τα δοκάρια ο Ντε Χέα, στην άμυνα οι Χούμελς, Αλμπα, Ράμος, Γουόκερ. Ντιμπάλα, Ντε Μπρόινε και Κρόος στα χαφ και μπροστά τους οι Ρονάλντο, Μέσι, Σαλάχ! Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τερ Στέγκεν, Κουλιμπαλί, Αγουέρο, Χάμες, Νεϊμάρ, Λεβαντόφσκι και Ιμόμπιλε. Οσο για τς «ρεζέρβες», αυτές αποτελούνται από τους: Νάλντο, Φεκίρ, Σουάρες, Κέι, Καβάνι.

The best of the best from the past season This is the Ultimate #TOTS https://t.co/3pbf9t0UMU #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/voBcO6enzN

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 1, 2018