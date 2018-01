Ελεύθερος και... περιζήτητος ο Σιφναίος!

Το καλοκαίρι του 2017 ο 21χρονος επιθετικός άφησε την Ολλανδία και τη Βάλβαϊκ και έκανε το ταξίδι για την μακρινή Ινδία. Προορισμός του η Κεράλα Μπλάστερς, η οποία είχε προπονητή τον Ρενέ Μιούλενστεν. Ο Ολλανδός ήταν δεξί χέρι του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μια εξαετία και θεωρείται σε προπονητικούς κύκλους ως αυθεντική τακτική ιδιοφυΐα. Ξεχώρισε τον Σιφναίο και τον πήρε μαζί του στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του στη Super League της χώρας. Στις αρχές Ιανουαρίου ωστόσο, ο έμπειρος προπονητής αποτέλεσε παρελθόν. Αντικαταστάθηκε από τον πρώην τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας Ντέβιντ Τζέιμς, ο οποίος όπως φάνηκε είχε διαφορετικά σχέδια.

Mark Sifneos helped his side salvage a point in Kochi with a clinical finish in front of a loud home crowd! He is the Hero of the Match. #LetsFootball #HeroISL #KERPUN pic.twitter.com/68hDWsRZaw

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 4, 2018