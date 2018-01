H κορυφαία ενδεκάδα της Ευρώπης!

Αξεπέραστο live στοίχημα με υψηλές αποδόσεις και απεριόριστα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας είναι στην κορυφαία ενδεκάδας της Βασίλισσας σύμφωνα με την «Equipe». Τερματοφύλακας είναι ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν της Γιουβέντους, αριστερό μπακ ο Μαρσέλο της Ρεάλ, δεξιός ο Ντάνι Άλβες, ενώ ο Ματς Χούμελς της Μπάγερν και ο Σέρχιο Ράμος της Ρεάλ είναι τα στόπερ. Λούκα Μόντριτς της Βασίλισσας και Ενγκολό Καντέ της Τσέλσι στον άξονα και μετά... τέσσερις επιθετικοί! Μέσι, Κριστιάνο, Καβάνι και Νεϊμάρ!

Gianluigi Buffon is included in @Lequipe's team of the year 2017. pic.twitter.com/vgFK3qeVlP

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) January 2, 2018