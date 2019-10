Ρεν: Ο 16χρονος τερματοφύλακας άκουγε τον προπονητή του πίσω απ' την εστία! (vid)

Ο μικρός, μπήκε στο παιχνίδι της Πέμπτης για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League όταν στο 5ο λεπτό ο Μεντί αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Ο Ντελ Καστίγιο «θυσιάστηκε» και μπήκε ο νεαρός πορτιέρε, Πεπέ Μπονέ, ο οποίος είχε τον προπονητή τερματοφυλάκων πίσω από την εστία του, έχοντας βοήθεια και οδηγίες ακόμα και για στήσιμο του τείχους σε στημένες φάσεις των αντιπάλων!

Δείτε το βίντεο:

Amazing video showing 16 year old Bonet in goal last night for Rennes. You can see the GK coach at the club behind him, telling the players in the wall where to sit, as well as coordinating the kid in Rennes goal. pic.twitter.com/kG73NxEMA8

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 25, 2019