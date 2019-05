Πέδρο: Ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός (pic)

Αν κάποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σύγχρονος Μίδας στο ποδόσφαιρο, αυτός δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Πέδρο. Ναι μπορεί ο Ισπανός μεσοεπιθετικός να μην έχει το μεγάλο όνομα των Μέσι, Ρονάλντο, αλλά και του συμπαίκτη του Αζάρ, αλλά έχει κατακτήσει τρόπαια που κανείς άλλος στο παρελθόν δεν έχει καταφέρει.

Συγκεκριμένα ο Πέδρο έχει γράψει ιστορία μετά και το φετινό Europa League, καθώς είναι ο μόνος που έχει πάρει Παγκόσμιο Κύπελλο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (με την Ισπανία), Chapions League (με την Μπαρτσελόνα), Europa Leagu (με την Τσέλσι), Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ ( με την Μπαρτσελόνα) και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ( με την Μπαρτσελόνα).

Επίσης έχει σηκώσει ακόμα 3 Πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, 1 Πρωτάθλημα Αγγλίας και 1 Κύπελλο Αγγλίας με την Τσέλσι. Μια απίστευτη συγκομιδή για έναν ποδοσφαιριστή που σε όλες αυτές τις επιτυχίες δεν ήταν κομπάρσος, αλλά βασικός, πετυχαίνοντας μάλιστα και σημαντικά τέρματα.

Pedro is the first man ever to win:

Champions League

Premier League

Europa League

World Cup

Euros

And that is *certainly* not everything. pic.twitter.com/7Tpxr7yghX

— Squawka Football (@Squawka) May 29, 2019