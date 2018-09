Ψάχνοντας τον Μοράτα...

Ο Ισπανός επιθετικός βρίσκεται σε πολύ άσχημα φεγγάρια στην Τσέλσι. Δεν είναι ο φορ που θα ήθελε πρώτα απ' όλα ο ίδιος, έπειτα ο προπονητής του που προσπαθεί να τον στηρίξει και εν συνεχεία ο κόσμος της Τσέλσι αρχίζει και συγκρίνει τον στράικερ της ομάδας με τον ... Φερνάντο Τόρες.

Στο ματς της Πέμπτης στην Τούμπα για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League πήρε φανέλα βασικού, αγωνίστηκε 81 λεπτά, είχε ευκαιρίες για γκολ, όμως όλες έφυγαν μακριά από την εστία του ΠΑΟΚ.

Αυτό προκάλεσε και την έντονη απογοήτευσή του, όπως αυτή εκδηλώθηκε τη στιγμή της αντικατάστασής του από τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο Μαουρίτσιο Σάρι, λίγο αργότερα, ανέφερε πως από την πλευρά του θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει όσο μπορεί, αλλά το θέμα της αυτοπεποίθησης και του πιο καθαρού μυαλού στην τελική ενέργεια, θα έρθει μονάχα αν ο Μοράτα πετύχει 2-3 γκολ που θα τον βοηθήσουν να χαλαρώσει ξανά και να βρει τον εαυτό του.

Έχει παραδεχθεί πως μέχρι και το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Τσέλσι, δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο. Δεν ήξερε ακριβώς τους χώρους που έπρεπε να κινηθεί κι όλο αυτό του δημιούργησε πρόβλημα και σκέψεις περί αποχώρησης από τους «μπλε» του Λονδίνου. Εν τέλει παρέμεινε με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία αλλά και με τον ερχομό των δυο παιδιών του.

Την περασμένη σεζόν, σημείωσε 11 γκολ στην Premier League, με 79 τελικές προσπάθειες και 17 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Τα σουτ στον στόχο έφτασαν στα 34, ενώ για φέτος, σε 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, έχει μόλις 1 γκολ, 9 τελικές και 3 εξ αυτών στην αντίπαλη εστία.

Στο τελευταίο ματς απέναντι στην Κάρντιφ, ο Σάρι ξεκίνησε τον Ολιβιέ Ζιρού, τον οποίο ο Εντέν Αζάρ χαρακτήρισε κορυφαίο target-man παγκοσμίως, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα στο μυαλό του Αλβάρο Μοράτα αναφορικά και με την προτίμηση των συμπαικτών του για τον φορ που θέλουν να ψάχνουν στην περιοχή με τις μπαλιές τους. Ο Γάλλος, βέβαια, έχει παίξει σε τέσσερα ματς, στα τρία εκ των οποίων έχει περάσει με αλλαγή στο παιχνίδι των «μπλε», έχει μοιράσει τρεις ασίστ και παρά τον ρόλο του ως στράικερ, συνεισφέρει πολύ στο κομμάτι της δημιουργίας των φάσεων και της συμμετοχής στο ξεδίπλωμα της ομάδας μέχρι και την αντίπαλη περιοχή.

Οι οπαδοί της Τσέλσι αρχίζουν και θυμούνται τον Φερνάντο Τόρες βλέποντας τον Αλβάρο Μοράτα στο γήπεδο. Ο άλλοτε επιθετικός των Λονδρέζων, έπαιξε τρομερό ρόλο στην κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων το 2012 και το 2013, ωστόσο, το πέρασμά του από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με δεδομένα και τα χρήματα που είχαν διατεθεί για την απόκτησή του, μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι μέτριο. Τίποτα περισσότερο.

Ο Μοράτα βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής του περιόδου στην αγγλική πρωτεύουσα, είχε πέρυσι αρκετά καλά φεγγάρια, έχει τη συνεργασία με τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα που ... σχεδόν πάντοτε θα οδηγεί σε γκολ, ωστόσο, πρέπει να βελτιώσει πολύ τους αριθμούς του. Γιατί τα δυο γκολ στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο σε 9 ημερολογιακούς μήνες, είναι επίδοση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου.

Minutes played: 8️1️

Shots at goal: 7️

On target:

Is Maurizio Sarri's patience running out with Alvaro Morata?

pic.twitter.com/cB2iw8bfna

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 20, 2018