Τραυματίστηκε ο Τοροσίδης

Αλλαγή έγινε ο Βασίλης Τοροσίδης στο παιχνίδι με την Φινλανδία, με τον αρχηγό της Εθνικής να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.
Συγκεκριμένα, ο άσος του Ολυμπιακού ένιωσε ένα σφίξιμο και για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκε από τον Μπακάκη.
ΤΕΛΙΚΟ
LITHUANIA 82vs
AUSTRALIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 103vs
NEW ZEALAND 97
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINICAN REPUBLIC 56vs
FRANCE 90
ΤΕΛΙΚΟ
USA 98vs
JAPAN 45
ΤΕΛΙΚΟ
TURKEY 76vs
CZECH REPUBLIC 91
ΤΕΛΙΚΟ
BRAZIL 84vs
MONTENEGRO 73
ΤΕΛΙΚΟ
CANADA 82vs
SENEGAL 60
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 96vs
JORDAN 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 77vs
SERBIA 92
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΑΝΓΚΟΛΑ -vs
ΙΡAΝ -
ΝΙΓΗΡΙΑ -vs
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ -
ΤΥΝΗΣΙΑ -vs
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ -
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ -
ΛΔ ΚΙΝΑΣ -vs
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ -
ΙΣΠΑΝΙΑ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
AZARENKA/BARTY -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
ELINA SVITOLINA -vs
SERENA WILLIAMS -
BELINDA BENCIC -vs
BIANCA ANDREESCU -
MERTENS/SABALENKA -vs
DOLEHIDE/KING -
DANIIL MEDVEDEV -vs
GRIGOR DIMITROV -
ENERGIE COTTBUS -vs
BORUSSIA DORTMUND -
ASK MANNERSDORF -vs
AUSTRIA WIEN -
FC SCHALKE 04 -vs
VIKTORIA KOLN -
SV GUSSING -vs
RAPID WIEN -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
CHEMIE LEIPZIG -
VIRTUS ENTELLA -vs
GENOA CFC -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
SUTTON COMMON ROVERS -vs
BEACONSFIELD SYCOB -
Με πρόβλημα αποχώρησε από το παιχνίδι με την Φινλανδία ο Βασίλης Τοροσίδης, που ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι.
Αλλαγή έγινε ο Βασίλης Τοροσίδης στο παιχνίδι με την Φινλανδία, με τον αρχηγό της Εθνικής να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.
Συγκεκριμένα, ο άσος του Ολυμπιακού ένιωσε ένα σφίξιμο και για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκε από τον Μπακάκη.