HS ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • WORLD CUP
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY
  • EURO CHAMP. QUALIFICATION
  • FA CUP
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠροκριματικά EURO 2020
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Τραυματίστηκε ο Τοροσίδης

Τραυματίστηκε ο Τοροσίδης

Τραυματίστηκε ο Τοροσίδης

Με πρόβλημα αποχώρησε από το παιχνίδι με την Φινλανδία ο Βασίλης Τοροσίδης, που ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι.

Αλλαγή έγινε ο Βασίλης Τοροσίδης στο παιχνίδι με την Φινλανδία, με τον αρχηγό της Εθνικής να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο άσος του Ολυμπιακού ένιωσε ένα σφίξιμο και για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκε από τον Μπακάκη.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Μασούρας: «Δεν μπορούμε να λέμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας»

Ποδόσφαιρο

Τοροσίδης: «Δεν περίμενα να παίξω, ένας κύκλος έκλεισε»

Ποδόσφαιρο

Βρουσάι: «Μπορούσα να σκοράρω και να δώσω την ισοπαλία στην ομάδα»

Ποδόσφαιρο

Οι Ρουμάνοι αποδοκίμασαν στο ενός λεπτού σιγή για την κόρη του Λουίς Ενρίκε (vid)

Ποδόσφαιρο

Εθνική Ελλάδος: Γιατί ζητάμε ένα «θαύμα»

Ποδόσφαιρο

Φαν'τ Σιπ: «Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα αλλά είδα μία ομάδα που πάλεψε»!

Best of internet