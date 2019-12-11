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Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Αντίξοες συνθήκες (pics)

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Αντίξοες συνθήκες (pics)

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Αντίξοες συνθήκες (pics)

Η δυνατή βροχή δεν θα επηρεάσει μόνο τους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και τους εργαζόμενους στο Φαληρικό γήπεδο 

Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Η βροχή πέφτει στο φαληρικό γήπεδο κάτι που δυσκολεύει και το έργο των εργαζομένων, ξέχωρα φυσικά από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.  

 

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