Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Αντίξοες συνθήκες (pics)

Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Η βροχή πέφτει στο φαληρικό γήπεδο κάτι που δυσκολεύει και το έργο των εργαζομένων, ξέχωρα φυσικά από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
LIVE
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 14vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
LIVE
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
LIVE
ΟΥΛΜ 33vs
ΜΟΝΑΚΟ 54
LIVE
ΑΝΔΟΡΑ 45vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ 30
LIVE
ARKA GDYNIA 47vs
ΤΡΕΝΤΟ 38
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 14vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 8
LIVE
JOVENTUT BADALONA 0vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 0
LIVE
NANTERRE 92 0vs
CEDEVITA OLIMPIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ 83vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
BUDUCNOST 94vs
GALATASARAY 78
LIVE
MORNAR BAR 106vs
VEF RIGA 99
LIVE
FILOU OOSTENDE 26vs
SIG STRASBOURG 35
LIVE
HAPPY CASA BRINDISI 23vs
NEPTUNAS 20
LIVE
ZARAGOZA 12vs
ΒΟΝΝΗ 15
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
ΤΕΛΙΚΟ
POLSKI CUKIER TORUN 102vs
BAXI MANRESA 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 85vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 71
LIVE
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 2vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ 0
LIVE
UNITED VOLLEYS 1vs
SHAKHTAR SOLIGORSK 1
LIVE
LUC VOLLEYBALL 1vs
OK MLADOST BRCKO 1
LIVE
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 2vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ 0
LIVE
ACTIVE LIVING ORION 0vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOK. NOVOSIBIRSK 3vs
CHAUMONT VB 52 HM 0
ΤΕΛΙΚΟ
CS DINAMO BUCURESTI 0vs
ARKAS SPOR 3
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 3vs
VK DUKLA LIBEREC 1
ΤΕΛΙΚΟ
NEFTOKHIMIK BURGAS 0vs
ZENIT ST. PETERSBURG 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΒΟ 0vs
CMS ARCADA GALATI 3
ΤΕΛΙΚΟ
BARKOM-KAZHANY LVIV 1vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3vs
VALEPA SASTAMALA 0
LIVE
TOURS 0vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1
LIVE
VC GREENYARD MAASEIK 0vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FAKEL NOVYI URENGOY 3vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 3vs
HALKBANK 0
LIVE
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ 2vs
MUNICIPAL ZALAU 2
LIVE
LINDAREN LUZERN 0vs
MONTPELLIER 2
LIVE
ΡΕΝ 1vs
VOLLEY SCHONENWERD 0
LIVE
CALCIT VOLLEY 1vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. 0
LIVE
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ 0vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALURON VIRTU CMC 3vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAPOSVAR 1vs
SAMEN. LYCURGUS 3
ΤΕΛΙΚΟ
SAAREMA VK 3vs
HAPOEL KFAR SABA 1
ΤΕΛΙΚΟ
OMONIA NICOSIA 0vs
PENZUGYOR 3
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIBSON/POULOS 1vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 2vs
URSUS WARSZAWA 2
Η δυνατή βροχή δεν θα επηρεάσει μόνο τους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και τους εργαζόμενους στο Φαληρικό γήπεδο
Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Η βροχή πέφτει στο φαληρικό γήπεδο κάτι που δυσκολεύει και το έργο των εργαζομένων, ξέχωρα φυσικά από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.