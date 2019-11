Έφτασε Ετό, Κρέσπο και Βιέρι ο Μαρτίνες (pic)

Φοβερή χρονιά κάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες με τον επιθετικό της Ίντερ να σκοράρει και στην Πράγα κόντρα στην Σλάβια και να πετυχαίνει γκολ σε τέσσερις συνεχόμενους αγώνες του Champions League. Με το γκολ αυτό ο Αργεντίνος έγραψε την δική του ιστορία στην ομάδα του, καθώς το ίδιο έχουν κάνει μόνο θρύλοι της Ίντερ και όχι μόνο. Μιλάμε για τους Ετό, Κρέσπο και Βιέρι...

4 – Lautaro Martinez has become just the fourth Inter Milan player to score in four consecutive Champions League matches for the club after Samuel Eto’o, Christian Vieri and Hernán Crespo. Fantastic. #UCL pic.twitter.com/kyNruKtckO

— OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2019