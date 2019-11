Τάντιτς: «Ένας άνθρωπος μας έκλεψε όλο το ματς»! (vid)

Ο Σέρβος επιθετικός της ολλανδικής ομάδας στάθηκε στη φάση του 68ου λεπτού όπου οι Μπλιντ και Βέλτμαν αποβλήθηκαν με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Άμπραχαμ και για χέρι εντός περιοχής σε σουτ του Χάντσον – Οντόι, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί πέναλτι και κάπως έτσι να ξεκινήσει η μεγάλη αντεπίθεση των Λονδρέζων.

«Θα έπρεπε να μιλάμε για τον Άγιαξ και για το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα μας, όμως, ένας άνθρωπος ήρθε και μας έκλεψε όλο το ματς. Είμαστε απογοητευμένοι... Έχει γίνει φάουλ από τον Πούλισικ νομίζω στον Μπλιντ, έπειτα δεν θα υπήρχε κίτρινη στον Μπλιντ ούτε κίτρινη στον Βέλτμαν ούτε πέναλτι... Δεν το έχω ξαναδεί αυτό με τις δύο αποβολές. Ο Άγιαξ ήταν καλύτερος από την Τσέλσι και ένας άνθρωπος κατέστρεψε όλο το ματς» είπε ο Τάντιτς!

SOUND UP

"We were up 4-1, had everything under control, and then one man stole everything from us."

Dusan Tadic didn't hold back when he was asked about the referees for Ajax's match against Chelsea.

What do you think of Tadic's comments?#CHEAJA pic.twitter.com/x8AT7AWP15

