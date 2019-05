Απίθανος Ποτσετίνο: Έλεγε στους οπαδούς ν' αποθεώσουν τους παίκτες κι όχι εκείνον (vid)

Ο Αργεντινός τεχνικός, στους πανηγυρισμούς όλης της ομάδας μπροστά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων στην Cruiff Arena, προσπαθούσε ν' απονείμει όλα τα εύσημα στους παίκτες του.

Όταν ο κόσμος τραγουδούσε τ' όνομά του, έδειχνε να σταματήσουν και να χειροκροτήσουν τους παίκτες, στους οποίους υποκλινόταν και ο ίδιος...

Tottenham Hotspur boss Mauricio Pochettino is one classy operator:

Don't praise me, praise my players!'

We love this from the Spurs manager at full time on Wednesday night.

[@BTSportFootball]#THFC #COYSpic.twitter.com/rBKzKNBxHR

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) May 10, 2019