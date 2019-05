Άγιαξ-Τότεναμ: Ανατροπή όπως η Γιουνάιτεντ το 1999 για τους Άγγλους

Οι επικές ανατροπές στο Champions League συνεχίζονται, με την Τότεναμ να παίρνει τη σειρά. Η ομάδα του Λονδίνου παρότι είχε χάσει με 1-0 στην έδρα της και βρέθηκε πίσω με 2-0 στο Άμστερνταμ, κατάφερε να επικρατήσει του Άγιαξ με 3-2 και να περάσει τελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει την Λίβερπουλ.

Αυτό το 3-2 από 0-2 δεν το έχει πετύχει άλλη ομάδα σε ημιτελικό από το 1999 και την Γιουνάιτεντ η οποία κόντρα στην Γιουβέντους ενώ έχανε με 2-0 κέρδισε με 3-2 μέσα στο Τορίνο.

2-0 - Tottenham Hotspur are the first team to come two goals behind to win in a Champions League semi-final since Manchester United in 1999 against Juventus. Breathtaking. #AJATOT pic.twitter.com/JsXIq0z4Y5

