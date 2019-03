Κροος: «Ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό μας άξιζε...» (vid)

Ο Γερμανός χαφ αντιμετώπισε τους εκπροσώπους του Τύπου σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για τη «βασίλισσα», η οποία αποκλείστηκε από το Champions League έπειτα από... 1.011 μέρες παραμονής στην κορυφή του θεσμού με τις τρεις κατακτήσεις του τροπαίου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό μας άξιζε έπειτα από αυτές τις εμφανίσεις, ο αποκλεισμός. Ο Άγιαξ ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια που παίξαμε».

Από την πλευρά του, ο Νάτσο ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι γιατί φτάσαμε να μη μπορούμε να διεκδικήσουμε κανέναν τίτλο αυτή τη στιγμή. Αποκλειστήκαμε από τη διοργάνωση στην οποία ήμασταν κυρίαρχοι μέχρι στιγμής, δεν μας απέμεινε τίποτα να κυνηγήσουμε, αλλά συνεχίζουμε σαν άντρες...».

'Today we have to be honest … we deserve to go out,' says Toni Kroos after Real Madrid's humiliating 4-1 home defeat by Ajax in the Champions League pic.twitter.com/NfCcVJ9cfw

