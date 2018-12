Ο Μπαπέ πάσαρε στον Νεϊμάρ και αυτός έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Σέρβων, κάνοντας τελικά το 0-2 για την Παρί. Ετσι, έφτασε στα 32 γκολ στην κορυφαία διοργάνωση και έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος σκόρερ, αφήνοντας πίσω του τον Ριβάλντο (31).

Terrific goal by #Neymar to double the lead for #PSG! Quality pass by Mbappé, and then the Brazilian magician did the rest himself!#FCKZPSG #UCL #AllezParis pic.twitter.com/nZpW1nMFeB

