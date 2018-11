Έριξε αγκωνιά σε αντίπαλο και γλίτωσε την αποβολή ο Λαμέλα (vid)

Ο Λαμέλα, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τρίτης και με στόχο να ροκανίσει χρόνο, προσπάθησε να προστατεύσει τη μπάλα για να φύγει άουτ και εκεί εκνευρίστηκε με τον ρέφερι και τον Πάμπλο Ροσάριο.

Με τον διαιτητή να έχει γυρίσει πλάτη, ο Αργεντινός άσος χτύπησε τον αντίπαλό του με αγκωνιά, έχοντας μάλιστα και κίτρινη κάρτα, όμως ευτυχώς για εκείνον, δεν τον είδε ο διαιτητής.

On a yellow card. Does this. Nothing. Trademark Spurs. pic.twitter.com/3rPmRFqh6m

— JB (@gunnerpunner) November 6, 2018