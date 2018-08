Cada vez mais feliz e orgulhoso em vestir essa camisa e fazer parte desse grupo. Estamos no caminho para os nossos grandes objetivos e nada melhor que desfrutar dessa caminhada com muita humildade e principalmente, com muito suor e dedicação. Parabéns rapaziada! Segue a luta

