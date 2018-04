Έβαλε τα κλάματα ο Μανωλάς! (vid)

Απίστευτες σκηνές στην Ρώμη μετά την επική πρόκριση της Ρόμα επί της Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος που έστειλε τους Ιταλούς στα ημιτελικά ήταν ο Κώστας Μανωλάς, που έκανε το 3-0 στο 82’ και μετά το παιχνίδι τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα που ο Έλληνας αμυντικός έβαλε τα κλάματα στον πάγκο!

Fans singing "Grazie Roma" post match. Kostas Manolas in tears. He's instantly become a hero here. Amazing scenes. (via @PremiumSportH) pic.twitter.com/dDlLOCH8Sn

